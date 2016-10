Wetter Schweiz: Der erste Schnee kommt in den Bergen!

Am heutigen Morgen wurde die Schweizer Bevölkerung von Bodenfrost heimgesucht. Aufs Wochenende folgt der zweite Streich des Wettergottes, denn der Winter gibt ein erstes Gastspiel.

Durch die kalten Temperaturen verzücken erste Schneeflocken die Menschen in den Bergregionen. Die Schneefallgrenze liegt am Samstag bei 1500 Metern. Am Sonntag könnte diese Marke tiefer sinken.

Noch kein Schneemann

Géraldine Schnyder von MeteoNews zu BLICK: «Es ist durchaus möglich, dass in den höheren Gebieten der Schweiz eine kleine Schneeschicht anfällt. Da die Minusgrade aber in der Nacht herrschen, wird diese Schicht schnell wieder verschwinden». Obwohl es nicht für einen Schneemann reicht, ist sich die Expertin sicher:«Winterfans werden ihre Freude an diesem Wochenende haben».

Im Flachland ist weiterhin tristes Herbstwetter angesagt. Nebst dem kühlen Wind dominieren Wolken und leichte Regenschauer das Wochenende.