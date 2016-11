Nora Illi: Skandal-Auftritt im ARD schlägt in Deutschland hohe Wellen

Der Skandal-Auftritt der vollverschleierten Islamistin Nora Illi (32) in der ARD-Talkshow «Anne Will» lässt unseren Nachbarn keine Ruhe. Die Justiz habe die Verantwortlichen der Sendung «Anne Will» vor der Burka-Frau gewarnt, schreibt die Zeitung «Bild» heute.

Ein Sprecher lässt sich zitieren: «Die Bundesanwaltschaft der Schweiz ist irritiert darüber, dass dem IZRS im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Plattform geboten wird. Dies umso mehr, als dass der besagten Sendung vorgängig auf Anfrage hin mitgeteilt wurde, dass ein Strafverfahren anhängig ist gegen ein Vorstandsmitglied des IZRS sowie gegen Unbekannt.»

Nora Illi hatte, mit einem Niqab vollverschleiert, am Sonntag in der Talksendung des Staatsfernsehens ein ganzes Land provoziert: «Ja, die Hidschra, also die Einreise in ein islamisches Land nach dem Vorbild des Propheten, zu vollziehen, um dann im gelobten Syrien gegen die Schergen Assads und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Daran ist aus islamischer Sicht auch gar nichts auszusetzen», sagte sie.

War das ein Aufruf, sich dem Islamischen Staat (IS) anzuschliessen, um gegen das Regime von Bashar al-Assad zu kämpfen?

«Anne Will»-Redaktion findet Illis Auftritt «vertretbar und richtig»

In Deutschland wird der Auftritt der Frauenbeauftragten des Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS) seither heftig kritisiert. Der Vorwurf: Mit den Gebühren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens dürfe islamistischer Propaganda keine Bühne geboten werden.

Die «Anne Will»-Redaktion teilte dazu mit: «Sicherlich war es ein Versäumnis, dass wir in der Sendung nicht zusätzlich explizit auf die Tatsache der Ermittlung gegen ein Mitglied der Vereinigung hingewiesen haben.»

Bei einem Gespräch mit der Bundesanwaltschaft sei jedoch nicht von einer Einladung Illis abgeraten worden. Die verantwortliche Redaktorin beim NDR schrieb gestern, Illis Teilnahme an der Sendung sei «vertretbar und richtig» gewesen. (noo)