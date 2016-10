Neuenburger Polizei landet Video-Hit :  Mann rennt eigenem Auto hinterher

Die Polizei Neuenburg hat mit einem Überwachungsvideo einen Hit gelandet. Darauf zu sehen: Ein Mann rennt auf der Autobahn einem Auto nach – seinem eigenen!

Laut den Angaben der Polizei auf Facebook hat der Mann am Montagnachmittag um 14.07 Uhr auf dem Pannenstreifen vor der Ausfahrt Colombier parkiert, um kurz mit einem Lastwagenfahrer zu sprechen.

In diesem Moment passierts: Sein Auto rollt wie von Geisterhand angestossen los. Der Mann rennt hinterher – quer über die Autobahn! Das Fahrzeug prallt an der Leitplanke ab, bewegt sich wieder auf die andere Seite. Der Mann joggt dem Fahrzeug weiter hinterher und schrammt haarscharf an Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern vorbei.

Sein Auto kommt erst zum Stillstand, als es in eine Signalisation kracht. Der Mann rückt die Vorrichtung wieder gerade, steigt ein und braust davon. (fs/kra)