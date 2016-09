Natascha Bertschis Kater ist nach einem Monat endlich wieder da :  «Gismo lebt!»

Es grenzt an ein Wunder: Kater Gismo (8) ist wieder da! Seit Ende August war das schwarz-weisse Tier spurlos verschwunden. Es entwischte seinen Katzensittern in Radelfingen BE, während Frauchen Natascha Bertschi (32) in den Ferien war.

Seither konnte Bertschi nicht mehr schlafen und weinte nur noch. Die Hoffnung, den Kater wiederzufinden, war gering. In ihrer Trauer liess sich die Spiezerin vor zwei Wochen sogar ­ein Tattoo mit dem Schriftzug «Gismo» auf den linken Arm stechen (BLICK berichtete).

Happy End für Kater und Frauchen

Seit zwei Tagen ist Bertschi im siebten Himmel. Gismo tauchte am Dienstag nur wenige Meter entfernt vom Haus der Katzensitter im Berner Seeland auf. 65 Kilometer weit weg von seinem Zuhause im Berner Oberland. Aber alle Versuche Gismo einzufangen scheiterten.

Die Katzensitter verständigten Natascha Bertschi, die auf der Stelle alles stehen und liegen liess. «Ich raste zum Bahnhof und stieg in den nächsten Zug nach Bern», erzählt sie. «Von dort fuhr mich zum Glück eine Freundin im Auto nach Radelfingen.» Dort kommt es zum Happy End: «Ich musste ihn nicht einmal rufen. Gismo miaute, kam um die Ecke und sprang direkt in meine Arme.»

Der Kater hat den Monat in freier Wildbahn und ganz auf sich alleine gestellt einigermassen gut überstanden. Gestern ging es für eine Kontrolle zur Tierärztin. «Sie entfernte ­mehrere Dutzend Zecken», sagt Bertschi. Und: «Ich bin der glücklichste Mensch auf ­Erden.»

Ihr Vorsatz für die Zukunft: «Ich gehe nie mehr in die Fe­rien. Das habe ich Gismo versprochen.»