Nach Paris Hiltons Abgang :  Fiat-Boss Marchionne wohnt jetzt in Schindellegi SZ

Nach dem Abgang des US-It-Girls Paris Hilton (35) hat die Gemeinde Schindellegi SZ einiges an Glamour eingebüsst. Doch immerhin: Inzwischen hat die Ortschaft an der Diamant-Küste einen neuen, prominenten Zuzüger verzeichnen können.

Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, hat kürzlich Fiat-Chrysler-Boss Sergio Marchionne (64) seinen Wohnsitz von Walchwil ZG nach Schindellegi verlegt.

Der gebürtige Italiener – er rangiert auf der Reichsten-Liste der «Bilanz» mit einem Vermögen von 225 Millionen immerhin auf Platz 256 – soll dort eine mondäne Bleibe in der Luxusüberbauung «SunSet» an der Stutzhaldenstrasse bezogen haben. Mit grandioser Aussicht auf den Zürichsee.

Offiziell bestätigen will das die Gemeinde aufgrund einer «Datensperre» zwar nicht. Auf Nachfrage des «Boten» räumte Gemeindeschreiber Hans Peter Spälti aber ein, dass Marchionne die entsprechende Sperre selbst beantragt hat – was wohl bedeutet, dass er tatsächlich in Schindellegi wohnt.