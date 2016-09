Nach Mini-Herbst wirds am Donnerstag wieder 28 Grad heiss :  Hört dieser Sommer nie mehr auf?

Heute Abend und in der Nacht auf Montag überquert uns eine Kaltfront und bringt zum Teil kräftigen Regen. Der morgige Montag verläuft dann wechselhaft und eher kühl.

Nicht mal ein Mini-Herbst ist das: Ab Mitte nächster Woche baut sich nämlich wieder ein Hochdruckgebiet auf, das für schönes und sommerlich warmes Wetter sorgt, wie Meteonews.ch schreibt.

Ab dem Nachmittag müsse mit ersten Regengüssen gerechnet werden. In der Nacht regnet es besonders entlang der Berge vom Berner Oberland bis zum Alpstein kräftig, 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter werden erwartet, stellenweise auch etwas mehr.

Der Montag bleibt nach etwas Regen am Morgen weitgehend trocken bei einem Mix aus Wolken und etwas Sonne. Bei mässigem Westwind ists mit 18 bis 20 Grad etwas kühl.

Bis 28 Grad warm – ideales Bergwetter

Besserung verspricht schon der Dienstag: Dann scheint vor allem im Westen häufig die Sonne, entlang der Alpen und im Osten sind noch einige Wolken vorhanden. Es werden 20 bis 22 Grad erreicht.

Am Mittwoch gibts trotz Bewölkung bereits wieder 23 bis 25 Grad. Und ab Donnerstag herrscht schönstes Altweibersommerwetter.

Nach eher kühlen Nächten und am Morgen möglichen Nebelfeldern scheint meistens die Sonne, die Temperaturen sind tagsüber mit 26 bis 28 Grad schon fast heiss. Besonders in erhöhten Lagen werden für die Jahreszeit aussergewöhnlich hohe Temperaturen erwartet, die Nullgrad-Grenze dürfte ab Mittwoch zwischen 4000 und 4600 Meter pendeln. Ausserdem herrscht auch gute Fernsicht - ideales Bergwetter also! (bih/meteonews.ch)