Schweizer Luftwaffe: Die schlimmsten Abstürze von F/A-18 im Überblick

9. Juni 2016 : Ein F5-Tigerjet der Patrouille Suisse stürzt an einer Flugshow in der Nähe des Militärflugplatzes Leeuwarden in den Niederlanden ab. Der Pilot (31) kann sich mit Hilfe des Schleudersitzes retten.

14. Oktober 2015: Den Absturz einer F/A-18 im französischen Glamondans überlebt der Pilot (38). Er erlitt leichte Rückenverletzungen.

23. Oktober 2013: Eine zweisitzige F/A-18 stürzt am Lopper in Alpnach OW ab. Bei dem Unfall am Vierwaldstättersee kamen der Pilot († 38) und ein Fliegerarzt († 54) ums Leben. Es soll ein Pilotenfehler gewesen sein.

12. November 2002: Ein Milizpilot († 48) und ein Oberstleutnant († 42) kommen bei einem Inspektionsflug in Bonaduz GR ums Leben. Die PC-7 kollidiert mit einem Seil der Luftseilbahn Rhäzüns–Feldis.

7. April 1998: Der Absturz eines F/A-18-Kampfjets bei Crans VS kostete zwei Piloten († 42 und † 27) das Leben. Die Ursache soll eine Desorientierung des Piloten gewesen sein.

12. November 1997: Ein Pilatus-Porter PC-6 stürzt bei schlechten Wetterbedingungen in der Nähe von Boltigen BE ab. Fünf Menschen, der Pilot und vier Soldaten, sterben.