Nach dem Sturmtief kommt jetzt der Schnee :  Egon der Wüterich

In der Nacht auf gestern ging es turbulent zu. Sturm Egon wütete über der Schweiz – und hielt uns in Atem. Das Tief entwurzelte Bäume, liess Abschrankungen und Gerüste umfallen. In Genf fiel ein entwurzelter Baum gleich auf mehrere Autos. In Hergiswil NW wurde ein Wagen unter einer Pappel begraben. Und in Biel BE riss der Sturm sogar ein Baugerüst aus der Verankerung.

Winde über 100 km/h

Zudem kam es wegen verschneiten Strassen zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Im Kanton Luzern kam es im Eichtunnel auf der A2 zum Massencrash mit neun Autos, einem Lieferwagen und sieben Verletzten. Ob das Wetter schuld am Horrorunfall war, ist aber noch unklar.

Sicher ist hingegen: In den Kantonen Bern und Basel-Landschaft gab es vielerorts Stromausfälle. Auch die SBB kämpften vereinzelt mit dem Unwetter. Wegen des starken Windes musste die Pilatus-Luftseilbahn kurz schliessen. Während mancherorts Winde mit über 100 km/h gemessen wurden, fegte Egon auf der St. Chrischona bei Basel mit 139 km/h übers Land – auf über 1000 Metern sogar mit mehr als 150 km/h.

Es schneit weiter

Weil Egon labile Polarluft zu den Alpen brachte, gab es auch im Tessin und im Oberwallis Schnee bis in die Täler und einzelne Graupelgewitter bis ins Flachland. Im Verlauf des Tages blies der Wind weniger. Doch der Schneefall hielt in vielen Teilen des Landes an.

Und Frau Holle hört nicht auf: Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee werden am Wochenende erwartet – allein im Flachland! Den meisten Schnee gibts laut Meteorologen im Aargau und dem Luzerner Mittelland.

Am Montag gehts eisig weiter. Das Thermometer soll während der ganzen Woche in tiefen Lagen nicht über –6 bis –3 Grad steigen.