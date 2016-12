Nach Anzeige gegen M. K. (52): Staatsanwaltschaft eröffnet Strafuntersuchung! :  Was trieb der Sozialamts-Mitarbeiter alles in Hägendorf?

Es sieht nicht gut aus für M. K.* (52). Der Mitarbeiter der Sozialregion Untergäu SRU in Hägendorf SO wurde im Oktober fristlos entlassen. Er soll Sozialhilfeempfängerinnen in zu teuren Wohnungen toleriert und dafür sexuelle Dienste erwartet haben. Die damalige Anzeige seines Arbeitgebers wurde laut BLICK-Recherchen nun ausgedehnt.

«Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen mehrfachen versuchten Ausnützens der Notlage und wegen mehrfachen versuchten Amtsmissbrauchs eröffnet», sagt Sprecherin Cony Zubler. Sie ergänzt: «Es wird nun geprüft, ob es diesbezüglich zu strafbaren Handlungen gekommen ist oder nicht.»

Es gab eine Hausdurchsuchung

Schon wenige Tage nachdem Opfer Anna-Maria D.* (56) Anfang November die Masche von M. K. öffentlich machte, fand beim Sozialamts-Grüsel eine Hausdurchsuchung statt. Auch sein Geschäfts-PC wurde für weitere Ermittlungen abgeholt. Was daheim und auf dem Dienst-PC alles gefunden wurde, ist unklar. Offenbar liegt aber ein E-Mail-Verkehr vor, der M. K. schwer belastet.

Laut eines Opfers sollen nun den ganzen Dezember Einvernahmen mit weiteren mutmasslichen Opfern stattfinden. Es könnten mehr Frauen betroffen sein, als die bisher vermuteten zwölf Klientinnen. M. K. soll teils anzügliche Sprüche, derbe Angebote für Sex im Hotel gemacht oder allzu private Fotos von sich verschickt haben – auch über sein Geschäfts-Mail-Account. M. K. soll dabei immer wieder mit seiner Männlichkeit geprahlt haben.

Beschuldigter nicht in Untersuchungshaft

Doch warum sitzt der Beschuldigte nicht in Untersuchungshaft? «Weil keine Haftgründe vorliegen», so Cony Zubler. «Zudem weisen wir auf die geltende Unschuldsvermutung hin.»

Was M. K. tatsächlich getan hat oder nicht, werden die Untersuchungen zeigen. Zu BLICK sagte der Kaufmann und verheiratete Familienvater im November: «Ich habe doch nichts getan.»