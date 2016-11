Nach 18 Jahren :  Edi Estermann verlässt Ringier

Nach sechs Jahren als Leiter der Unternehmenskommunikation möchte Edi Estermann beruflich weiterziehen.

Estermann hatte die Leitung der Unternehmenskommunikation im Juli 2010 übernommen. Während zwei Jahren verantwortete er mit seinem Team die Kommunikations-Belange für Ringier in der Schweiz und in Deutschland, seit 2012 nun konzernweit in allen 16 Ländern, in denen das Medienunternehmen heute tätig ist.

Als CCO gelang es ihm, Ringier als innovatives, digitales und internationales Medienunternehmen zu positionieren. Estermann modernisierte die Kommunikations-Tätigkeit, verantwortete die kommunikative Begleitung seitens Ringier bei der Lancierung der Vermarktungsorganisation Admeira, konzipierte die Kommunikationsstruktur für die Ringier Axel Springer Schweiz AG und erneuerte den Unternehmensauftritt von Ringier.

Vor seinem Wechsel in die Kommunikation leitete Edi Estermann das Projektmanagement für den Integrierten Newsroom der BLICK-Gruppe und war 1998 als Journalist zu Ringier gekommen. Er wirkte als Chefreporter bei der Schweizer Illustrierte, von 2004 bis 2008 als deren Nachrichtenchef.

Marc Walder, CEO Ringier AG: «Edi Estermann hat Corporate Communications von Ringier mit grossem Fachwissen reorganisiert und mit viel Dynamik und Souveränität geleitet. Er hat die Kommunikationstätigkeit in unserem diversifizierten Unternehmen über all unsere Marken hinweg harmonisiert und unser Unternehmen mit seinem Kommunikationstalent erfolgreich nach innen und aussen positioniert und repräsentiert. Er verlässt Ringier nun auf eigenen Wunsch. Ich danke ihm herzlich für seine hohe Professionalität und sein grosses Engagement.»

Danja Spring übernimmt die Leitung der Unternehmenskommunikation der Ringier Gruppe ab 1. Januar 2017 interimistisch. Spring ist seit August 2011 in verschiedenen Funktionen in der Unternehmenskommunikation der Ringier-Gruppe tätig. Seit Juni 2014 als Stellvertreterin des Chief Communications Officer CCO. (red)