Nach 15 Jahren :  Syrischer Vergewaltiger von Genf gefasst

Ganze 15 Jahre war er auf der Flucht. Doch nun wird ein syrischer Ex-Diplomat (55) doch noch zur Verantwortung gezogen. Gestern hat ihn die französische Polizei in Versailles verhaftet. Er lebte dort unter einer neuen Identität als syrischer Flüchtling, wie die Genfer Staatsanwaltschaft heute schreibt.

60-Jährige vergewaltigt und gefoltert

Seine schreckliche Tat verübte der Mann 1997 in Genf. Während fünf Stunden folterte der damals 39-Jährige eine 60-jährige Frau. Er hat sie gefesselt und geknebelt. Dann hat er ihr zuerst mit Zigarretten am ganzen Körper die Haut verbrannt. Schliesslich hat er sie vergewaltigt und mit Flaschen penetriert.

Wie das Opfer erzählte, traf sie ihren Peiniger in der Bäderlandschaft «Bains le L'Est» in Genf. Er stellte sich an der Bar als Eddy vor. Sie gingen zusammen Abendessen. Er brachte sie dann nach Hause. Im Treppenhaus schlug er sie zusammen, als sie ihn abwimmeln wollte. Er schleppte sie in ihre Wohnung und beging die sadistische Tat.

Spezialtruppe hat ihn lokalisiert

Die Schweiz habe nach dem Verbrechen die Aufhebung seiner Immunität als Diplomat gefordert. Syrien hat ihn aber stattdessen in das Land zurückgeholt. Hier verlor er aber seine Immunität. Seither ist der Mann auf der Flucht. 2001 wurde der Ex-Diplomat in Abwesenheit zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt.

Jetzt endlich soll er seine gerechte Strafe verbüssen müssen. Die Spezialeinheit «Fugitifs» (Flüchtige) der Kantonspolizei Genf lokalisierte den Mann vor kurzem in Versailles. In Begleitung von Genfer Polizisten verhafteten gestern die Gendarmerie den Mann. Die Schweiz stellt ein Gesuch zur Auslieferung an die Genfer Justiz.