St. Gallen eröffnet neues Naturmuseum aus Zürcher Feder

Museen St. Gallen bekommt ein neues Naturmuseum

ST. GALLEN - SG - In der Stadt St. Gallen wird am Wochenende das neue Naturmuseum eröffnet. Der 39,8 Mio. Franken teure Neubau nach einem Entwurf des Zürcher Büros Meier Hug und Semadeni liegt neben dem Botanischen Garten am Stadtrand.