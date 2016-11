Muscle-Car-Spezialist über die vielen Crashs der PS-Boliden :  «Darum vermieten wir keine Mustangs»

Ein Crash in Diepoldsau SG, ein Unfall in Eschenbach SG und ein Abflug in Wolfhalden AR. In den letzten Wochen häufen sich die Unfälle mit Beteiligung von PS-starken Ford Mustangs. Eine Serie, die sich in den kalten Monaten des Jahres immer wieder wiederholt.

Nico Seiler, Geschäftsführer der auf US-Autos spezialisierten Garage Dutli in Zürich, kennt den Grund: «Die Autos werden oftmals mit Sommerpneus vermietet.» Bei den Mustangs sollten jedoch schon bei Temperaturen um die zehn Grad Winterreifen montiert sein. Also eher früher als bei anderen Autos.

Protzen um jeden Preis

Unfälle mit Muscle-Cars gibt es natürlich nicht nur im Herbst und im Winter. Im Juli crashten zum Beispiel im Kanton St. Gallen innerhalb einer Stunde zwei Frauen ihre Autos. Ein Grund sei auch, dass am Steuer der ungestümen Sportwagen ungeeignete Lenker sässen. Durch die vergleichsweise niedrigen Preise kommt laut Seiler ein «anderes Kundensegment an die Fahrzeuge». Den Besitzern sei Protzen manchmal wichtiger als die Sicherheit.

Seiler ist überzeugt, dass dieses Problem auch bei den anderen, modernen Sportwagen auftritt. «Die Leute denken, dass die Sicherheitsfunktionen der Autos sie unsterblich machen. Aber wenn man zu schnell in die Kurve fährt, verliert man auch mit den modernsten Maschinen die Kontrolle.»

Fahrtraining inklusive

Seiler ist deshalb bei seiner eigenen Kundschaft konsequent: «Darum vermieten wir keine Mustangs.» Wenn aber ein Kunde bei der Garage Dutli so ein Auto kauft, dann ist im Kaufpreis auch eine Fahrschulung mit dem TCS inbegriffen. Auf abgesperrten Strassen dürfen die Fahrer dort für einmal die Sau rauslassen und die Macht des Mustangs spüren.