Nach Moschee-Razzia: Umstrittene An'Nur Mosche bleibt geschlossen

Bis die An'Nur-Moschee für die Gläubigen wieder zugänglich ist, dürften gemäss Einschätzung der Stadtpolizei Winterthur mehrere Tage vergehen. «Wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Person, welche die Verantwortung für den Verein und die Moschee übernimmt», sagte Mediensprecherin Bianca Liechti am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Sogenannte Brückenbauer und Fachleute von Integrationsstellen sind eingeschaltet worden. Diese sind gemeinsam mit der Stadtpolizei daran, Abklärungen zu treffen.

Noch konnte aber keine Person gefunden werden, welche nach der Razzia vom Mittwoch und den Festnahmen im Umfeld des An'Nur Kultur Vereins die Verantwortung - und den Hausschlüssel - übernehmen kann.

Offen ist derzeit auch, ob eine Wiedereröffnung der Moschee sofort möglich wäre: Sollten die Räumlichkeiten weiter im bisherigen Umfang genutzt werden, müssten verschiedene Massnahmen ergriffen werden, heisst es dazu bei der Stadtpolizei.

Wie bereits am Mittwoch bekannt wurde, liegt unter anderem bezüglich Brandschutz und Lebensmittelsicherheit einiges im Argen. Aus Datenschutzgründen sind diesbezüglich aber derzeit keine weiteren Angaben erhältlich.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft führten am Mittwochmorgen in der An'Nur-Moschee in Winterthur eine Razzia durch. Sie verhafteten unter anderem den Imam, der in einer Predigt zu Mord an Muslimen aufgerufen haben soll, welche die Gebetszeiten nicht einhielten.

Die Razzia zumindest mitausgelöst haben dürfte ein Journalist der «Weltwoche». Dieser hatte die Stadt Winterthur am vergangenen Samstag für einen Artikel per SMS angefragt, ob sie von diesem Mordaufruf Kenntnis habe.

Die Stadt hat diese Informationen, da es sich um strafrechtlich relevante Vorwürfe handelt, umgehend der Polizei weitergeleitet, wie Stadtrat Nicolas Galladé (SP) am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte. Die Stadt habe auch den Journalisten gebeten, seine Dokumente mit der Polizei zu teilen.

Aufrufe zu Mord und Hass hätten selbstverständlich keinen Platz. «Wir sind an einem guten Zusammenleben in der Stadt interessiert», so Galladé. Die Stadt habe deshalb in denjenigen Bereichen, in denen sie zuständig sei, ihre Anstrengungen intensiviert. So seien etwa Präventions- und Integrationsbemühungen verstärkt worden.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft wollte am Donnerstag keine Fragen zum aktuellen Stand der Untersuchungen beantworten. Sie will erst am Freitag wieder offiziell informieren.

Bis dahin dürfte auch klar sein, ob sie für die am Mittwochmorgen vorläufig festgenommenen Personen Untersuchungshaft beantragt hat oder ob diese bereits wieder auf freiem Fuss sind. Gemäss Medienberichten soll zumindest einer bereits wieder entlassen worden sein. (SDA)