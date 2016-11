Von Strasse abgekommen :  Mann prallt in Mauer

Der Selbstunfall ereignete sich gestern gegen 15 Uhr, auf der Landstrasse in Würenlos. Ein 55-jähriger Schweizer fuhr aus Richtung Oetwil an der Limmat in Richtung Würenlos. Aus derzeit noch unbekannten Gründen geriet er von der Strasse und prallte in eine Mauer.

Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache eröffnete die Staatsanwaltschaft Baden eine Untersuchung und ordnete beim 55-Jährigen eine Blut- und Urinprobe an. (nbb)