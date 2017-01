Von Lieferwagen umgestossen :  Fussgängerin (91) stirbt nach Rollator-Unglück

Eine 91-jährige Frau ist heute fünf Tage nach der Kollision mit einem Lieferwagen in Ehrendingen AG im Spital an den schweren Verletzungen verstorben. Dies teilt die Kantonspolizei Aarau heute mit.

Der Lieferwagen stiess die Frau am Freitag beim Alterszentrum Breitwies nur leicht an. Doch sie schlug mit dem Kopf am Boden auf. Nach bisherigen Erkenntnissen der Aargauer Kantonspolizei war der Lenker des Lieferwagens langsam rückwärts gefahren. Die 91-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt am Rollator gehend hinter dem Fahrzeug.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen eingeleitet. (SDA/noo)