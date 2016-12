Von Jugendlichen :  Zugpassagier in Solothurn angegriffen

Der Mann war um 20.39 Uhr in Selzach SO in den Regionalzug Richtung Solothurn eingestiegen, wie die Solothurner Kantonspolizei heute mitteilte. Der Mann wurde gemäss eigenen Angaben von mehreren Jugendlichen angegriffen.

Gruppe dunkelhäutiger Männer

Es sollen mehrere dunkelhäutige junge Männer beziehungsweise Jugendliche gewesen sein. Sie verliessen den Zug in Bellach SO. Weil die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung noch unklar sind, sucht die Polizei Zeugen. (SDA)