Video aus Zuchwil SO :  Ist das ein Schweizer Horror-Clown?

Das Phänomen der sogenannten Horror-Clowns hat auch die Schweiz wieder erfasst! Im Kanton Zürich wurden letzte Woche drei Fälle der Polizei gemeldet, berichtete Radio Zürisee.

Jetzt taucht auf Facebook erstmals ein Video eines mutmasslichen Schweizer Horror-Clowns auf. Auf der Seite «Das isch Zuchu» steht dazu: «ACHTUNG ACHTUNG!! Mir hei grad es Video inne becho vo mehrere Personne. Es isch offiziel Clowns hei Schwiiz erreicht.»

Clowns mit Baseball-Schlägern

Das Video sei im Gebiet «Blumenfeld» in Zuchwil SO aufgenommen worden. Es seien mehrere Clowns mit Baseball-Schlägern unterwegs.

Im Video rennt ein Clown mit Geschrei auf den Filmenden zu. Dann kehrt sich dieser um und rennt offensichtlich davon.

Die Person, die filmt, scheint allerdings eher belustigt, als beunruhigt zu sein. Jedenfalls hat sich kein verängstigtes Opfer bei der Polizei gemeldet, wie Kapo-Sprecherin Thalia Mosimann gegenüber BLICK erklärt.

Dass das Video gestellt ist, darauf deuten auch die vorherigen Einträge auf «Das isch Zuchu» hin.

So wurde am Samstag ein Video hochgeladen, auf dem jemand zwei Horror-Clowns erschiesst. Das Filmchen ist offensichtlich ein Fake.

Verletztes Clown-Opfer in Zürich

Es gibt allerdings auch weniger harmlose Horror-Clowns. In einem Fall im Kanton Zürich ist dem Opfer vom maskierten Täter ein Schlag in die Magengrube versetzt worden.

Das Phänomen hat seine Ursprünge in den USA, ist in den letzten Jahren aber vermehrt auch in Europa aufgetreten. So etwa in Grossbritannien, Deutschland und Österreich.

Auch in der Schweiz sorgten Horror-Clown vor zwei Jahren in der Zeit um Halloween für Angst und Schrecken. Die Gestalten tauchten etwa in den Kantonen Genf und Thurgau auf. In einem Fall schlugen die Maskierten mit Schlagstöcken gar auf den 18-Jährigen ein. (sas)