Verspätungen und Ausfälle wegen Grossbrand SBB-Strecke Aarau-Olten unterbrochen

OLTEN - In einem Industriebetrieb in Dulliken SO ist am Freitagmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Weil sich der Brandplatz in der Nähe der SBB-Strecke Aarau-Olten befindet, ist die Strecke für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar.