U-Haft von Kuno W.* (53) wird verlängert :  Kommt der Richter-Beisser noch mal frei?

Es sollte der Berufungsprozess gegen den St.-Ursen-Brandstifter werden. Doch Kuno W.* (53), ein Sympathisant des inzwischen freigelassenen Andres Z.* (66), rastete im Juni 2016 im Gerichtsgebäude in Solothurn aus. Er schlug einen Gerichtsschreiber und biss den Oberrichter (BLICK berichtete).

Solothurner Staatsanwaltschaft bleibt hart

Seitdem sitzt der Querulant in U-Haft. Und da bleibt er bis auf weiteres. «Das Haftgericht hat die Untersuchungshaft bis am 16. Februar 2017 verlängert», so Jan Lindenpütz von der Staatsanwaltschaft.

Da Kuno W. schon einmal wegen Gewalt verurteilt wurde, dürfte er nun umfassend psychologisch untersucht werden. Ob er überhaupt je wieder freikommt, ist unklar. Erst wenn definitiv keine Rückfallgefahr mehr besteht, könnte er auf Freilassung hoffen. Dennoch: Bei einem Prozess wegen der Beissattacke droht Kuno W. eine unbedingte Gefängnisstrafe.