Technik führt ins Leere :  Navis finden die Beiz nicht

Der Wirt Thomas Schäubin hat ein Problem: Viele haben Mühe, seinen Sternen, das Güggeli-Restaurant in Bözberg AG, zu finden. Denn: Bis vor vier Jahren gab es die Gemeinde noch nicht. Sie entstand erst am 1. Januar 2013 aus der Fusion der Gemeinden Gallenkirch, Linn, Ober- und Unterbözberg.

Und die «neue» Gemeinde Bözberg ist noch längst nicht in allen Navigationsdiensten erfasst, berichtet das «Regionaljournal Aargau-Solothurn» auf SRF.

Der Sternen liegt an der Dorfstrasse 32 in Bözberg – diese Adresse finden ältere Navis nicht. Wer die alte Adresse in Oberbözberg angibt, könnte auch fehlgeleitet werden, denn diese ist für die neuen Navis wiederum unauffindbar. Zudem ist der Sternen seit der Fusion formell in einem anderen Ortsteil – auch das verwirrt die Geräte.

Mit einem Schild versuchte der verzweifelte Wirt sein Problem zu lösen. Doch die Behörden haben wieder es abmontiert. Grund: Es verstiess gegen die kantonalen Vorgaben. (rey)