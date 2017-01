«Stark betrunken» :  Frau fährt über Rotlicht und baut Unfall

Mit den winterlichen Strassenverhältnissen von gestern Nacht hatte dieser Unfall gar nichts zu tun: Eine Frau (39) fuhr in Suhr gegen 21.45 Uhr vom Zentrum her in Richtung Gränichen. Dann bog sie nach links in die Wynenmattestrasse ein.

Dabei missachtete die eine 39-jährige Autofahrerin das Rotlicht und stiess mit einem von Gränichen herannahenden Auto zusammen. Beide Beteiligten blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. An den Autos jedoch entstand ein Schaden in der Höhe von etwa 8'000 Franken.

Die Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass die Unfallverursacherin stark betrunken war. Die 39-Jährige

musste im Spital eine Blutprobe abgeben. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis noch am Unfallort ab. (nbb)