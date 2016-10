St.-Ursen-Brandstifter: Staatsanwaltschaft schaltet Kesb ein

Das Hin und Her um den Brandstifter der Solothurner St.-Ursen-Kathedrale geht weiter. Denn: Das Bundesgericht hat am 3. Oktober zwar entschieden, dass Andres Zaugg (66) nach seiner längst verbüssten Strafe nicht verwahrt wird und frei kommt. Aber: Die Solothurner Staatsanwaltschaft lässt nicht locker und hat nun laut BLICK-Recherchen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) eingeschaltet. Grund: Für die Staatsanwaltschaft sind die Voraussetzungen für eine Verwahrung nach wie vor erfüllt.

«Damit ist klar: Mit strafrechtlichen Massnahmen kann der vom schwer kranken Mann ausgehenden Gefahr für Leib und Leben von Menschen nicht begegnet werden», bestätigt Cony Zubler von der Staatsanwaltschaft. Was bleibe, sei die Möglichkeit von Massnahmen im Bereich des Erwachsenenschutzrechts. «Die Staatsanwaltschaft hat bereits eine Gefährdungsmeldung an die zuständige Erwachsenenschutzbehörde erstattet.»

Der Brandstifter bleibt vorerst in Haft

Dies heisst für Zaugg: Er darf auch über fünf Jahre nach seiner Verhaftung immer noch nicht sofort raus. Denn: Zuerst wird die Kesb alle Akten sichten, ein Gespräch mit ihm führen und dann entscheiden, wie es mit ihm weitergeht.

Im besten Fall darf Zaugg innert sieben Tagen nach dem Bundesgerichtsurteil tatsächlich raus und muss sich zum Beispiel nur einmal im Jahr bei den Behörden zu einem Gespräch melden. Es könnte aber auch sein, dass ihm - wenn er nicht kooperiert - ein Beistand oder ein Vormund zur Seite gestellt wird. Im schlechtesten Fall droht ihm gar eine Einweisung in eine geschlossene Anstalt, was aber eher selten der Fall ist.

So oder so: Der Entscheid, was mit Andres Zaugg passiert, dürfte für die Kesb zu einem Balanceakt werden.