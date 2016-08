Deutscher will Grenze mit gestohlenen Nummernschildern überqueren

Ein Deutscher (35) mit Wohnsitz in der Schweiz muss sich wegen widerrechtlicher Aneignung und missbräuchlicher Verwendung von Kontrollschildern verantworten, wie die Grenzwache Basel am Dienstag mitteilte. Er hatte versucht, in Rheinfelden AG, über die Grenze zu fahren.

Dem Mann wird auch das Führen eines Motorfahrzeugs ohne Versicherungsschutz und ohne Fahrzeugausweis zur Last gelegt. Er verwendete zudem eine ungültige Schweizer Autobahnvignette.

Die Grenzwächter waren vor wenigen Tagen auf die Schliche des Mannes gekommen. Sie hatten bei einer Grenzkontrolle festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kontrollschilder nicht übereinstimmten.

Die angebrachten Fahrzeugschilder waren im Fahndungscomputer ausgeschrieben. Die Grenzwächter übergaben den Deutschen der Aargauer Kantonspolizei. (SDA)