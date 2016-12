Nachfolger für Präsident Matthias Jauslin gesucht Aargauer FDP-Chef tritt zurück

Der Aargauer FDP-Präsident Matthias Jauslin tritt beim Parteitag am 6. April 2017 nicht mehr zur Wiederwahl an. Jauslin leitet die Aargauer FDP seit 2013 und wurde inzwischen in den Nationalrat gewählt.