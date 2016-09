Nach Renn-Tragödie wegen fahrlässiger Tötung angeklagt :  Überholte der Radquer-Profi zu riskant?

Die Anklage steht: Ein Ex-Radquer-Profi muss sich wegen fahrlässiger Tötung und mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach AG ist der Ansicht, dass Roger H.* die Schuld am Tod des Zürchers Felix S.* trägt. Sie beantragt eine bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine Busse von 2000 Franken.

Am 14. Juni 2014 war es bei einem Amateur-Radrennen der Gippinger Radsporttage auf der rasanten Abfahrt in einem Waldstück Richtung Böttstein AG zum tödlichen Crash gekommen. Beteiligt: Roger H., Felix S. (†36) und drei weitere Amateur-Rennfahrer.

Unfall-Opfer knallte in einen Baum

Während einer rasanten Abfahrt in einem Waldstück Richtung Böttstein AG soll der Unfallverursacher bei einem Überholmanöver den Spitzenfahrer des Rennens touchiert haben, worauf dieser stürzte.

Die folgenden drei Fahrer der Spitzengruppe fuhren in dessen Rennrad des und stürzten ebenfalls, wobei sie teilweise in die angrenzende Wiese schlitterten.

Unter ihnen Felix S. Der Sportlehrer und Ex-Mister-Schweiz-Kandidat aus dem Kanton Zürich knallte in einen Baum und verletzte sich trotz Helm so schwer, dass er noch am gleichen Abend im Spital starb.

Riskantes und unnötiges Überholmanöver

Die zum Unfallhergang befragten Zeugen schilderten die Fahrweise des Beschuldigten während des Überholmanövers als «halsbrecherisch» und «lebensgefährlich». Laut Zeugenaussage hatte der Beschuldigte einen seitlichen Abstand von «einer Handbreite», beziehungsweise maximal 30 Zentimeter.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach wirft ihm nun konkret vor, sein Überholmanöver auf der Abfahrt bei einer sehr hohen Geschwindigkeit von rund 70 km/h seitlich viel zu nahe am Spitzenfahrer gemacht zu haben. «Obwohl er rund zwei Meter Raum zur Verfügung gehabt hätte» und aus «renntaktischer Sicht» keinerlei Notwendigkeit dafür bestanden habe. (bih)