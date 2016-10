Asiate (29) attackiert in Oensingen SO Frau: Mit Messer verhaftet

Bei der Baloise Bank SoBa in Oensingen SO hat die Kantonspolizei Solothurn letzten Dienstag Morgen einen 29-jährigen Asiaten verhaftet, weil er durch wildes Gestikulieren und eine bedrohliche Haltung auffiel. Bei der Verhaftung hielt der Mann dann eine Stichwaffe in der Hand, liess sich jedoch widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Dies schreibt die Kantonspolizei Solothurn heute.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann am selben Morgen am Bahnhof Oensingen eine junge Frau angesprochen und ihr mit dem Zug nach Grenchen und von dort bis zu ihrer Arbeitsstelle gefolgt war. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich an diesem Tag, allenfalls vorher, weitere ähnliche Vorfälle ereignet haben.

Der Asiate hat schwarze Haare, ist schlank, rund 1,70 Meter gross und spricht gebrochen Englisch. Die Polizei sucht Zeugen. (stj)