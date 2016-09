Jetzt spricht der Unglücksfahrer von Grenchen SO :  «Ich bin dankbar, dass alle noch leben»

Giuseppe Calleri (50) verursachte Anfang Woche den spektakulären Unfall im Dorfkern von Grenchen SO. Beim Crash gingen gleich zwei Autos in Flammen auf und brannten aus (BLICK berichtete). Grund der Kollision: Der Ex-Banker erlitt am Steuer ­einen epileptischen Anfall. Er kam mit seinem weissen BMW von der Spur ab und prallte in ­einen entgegenkommenden Wagen. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten.

Unfallfahrer Calleri liegt im Bürgerspital Solothurn. Noch fühlt er sich benommen, strahlt aber vor Glück.

Der Italiener weiss, dass er ab jetzt zweimal im Jahr Geburtstag feiern kann. «Mein Leben verdanke ich den heldenhaften Rettern, die mich aus dem brennenden Auto gezogen haben», sagt er. Die Flammen loderten schon im Passagierraum des BMW, als Passanten die Scheibe einschlugen und ihn befreiten. Calleri kennt die Heldengeschichte nur vom Hörensagen, während des Unfalls hatte er das Bewusstsein verloren.

Zeuge Jonas Fries (34) wird die Szenen nie vergessen. Er war es, der Calleri beherzt am Hosenbund fasste und aus dem Auto riss: «Es war Rettung in letzter Sekunde. Augenblicke später gab es mehrere Stichflammen.»

Erst auf dem Trottoir kam Calleri wieder zu sich. Die Gesichter seiner Retter hat er noch vor Augen: «Ich bin dankbar. Vor allem auch, dass alle Beteiligten noch leben.»

Der Epileptiker rammte die schwangere Rosmarie Wacker (38). Gleich nach dem Unfall hatte sie eine Ultraschalluntersuchung. Erleichtert sagt sie: «Mein Baby ist gesund.» Auch ihre Freundin und deren Sohn, die im Auto mitfuhren, kamen mit Blessuren und dem Schrecken davon. Wohl auch, weil der Unfall in der Tempo-20-Zone passierte.

Warum aber fingen die Unfallwagen dennoch so rasch Feuer? Calleris Erklärung: «Wegen des epileptischen Anfalls blieb ich voll auf dem Gaspedal stehen, der Motor lief hochtourig weiter und entzündete sich.»