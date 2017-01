Gäste der Pnos-Party sollen sich im Mittelland treffen :  Alarmstufe Rot unter Ermittlern wegen Neonazi-Fest

Die rechtsextreme Partei national orientierter Schweizer (Pnos) will heute ihre Gesinnungsgenossen in die Schweiz einladen. Gross soll das Konzert sein – um das «Parteihaus» zu unterstützen. Öffentlich wurde jedoch nicht kommuniziert, wo die Neonazis zusammen mit vier Bands abfeiern wollen. Klar ist bislang nur, dass die St. Galler Polizei das Fest vorsorglich verbieten liess (BLICK berichtete).

BLICK erfuhr bislang aus vertraulichen Kreisen mehrere mögliche Standorte. So wird derzeit in Rechts- wie auch Linksextremen Kreisen ein im Kanton Aargau gelegener Besammlungsort nahe Olten SO herumgereicht.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigte, diesen Ort auch bereits erfahren zu haben. Man sei einsatzbereit. Ähnlich klingt es es bei der St. Galler Kantonspolizei. Unter Ermittlern warnt man jedoch: Es sei nicht der einzige konkrete Ort, den man kenne. Gut möglich, dass es eine falsche Fährte ist. Oder dass sich die Pläne sich kurzfristig ändern.

Nachrichtendienst im Kontakt mit drei Kantonen

Auch beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) wird auf Hochtouren gearbeitet. Es scheint, als wolle man ein «zweites Unterwasser SG» verhindern. In dieser toggenburgischen Gemeinde feierten rund 5000 Neonazis und «hitlerten ab», wie sie später in den sozialen Medien berichteten.

BLICK weiss, dass drei Kantone bislang von den Geheimdienstlern informiert wurden. Auch der Kanton Wallis sei dabei. Eine bekannte Region unter Neonazis, schliesslich fanden dort mehrere Neonazi-Konzerte bereits statt. (pma)