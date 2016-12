Gemäss dem rechtsmedizinischen Gutachten steht fest, dass von einem Tötungsdelikt auszugehen ist, wie die Solothurner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Bereits beim Auffinden der Leiche am 20. Dezember 2015 im Mehrfamilienhaus an der Ziegelfeldstrasse 34 hatten erste Erkenntnisse auf ein Kapitalverbrechen hingedeutet (BLICK berichtete).

Trotz umfangreicher Abklärungen stehen die Strafverfolgungsbehörden vor einem Rätsel. Die Täterschaft konnte bislang nicht ermittelt werden. Auch die näheren Tatumstände sind nicht geklärt.

Daher hat die Staatsanwaltschaft die Bevölkerung um ihre Mithilfe gebeten. Sie publizierte auch ein Foto des Opfers. (SDA/ads)

Hinweise nimmt die Polizei Kanton Solothurn unter der Telefonnummer 032 627 71 11 oder der E-Mail-Adresse info.polizei@kapo.so.ch entgegen.