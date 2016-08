Brand im Asylheim in Biberist SO: Keine Verletzten

In der vergangenen Nacht ist in Biberist SO ein Asylheim mitten im Dorfzentrum ausgebrannt. Die Brandmeldung ging gegen drei Uhr nachts bei der Polizeizentrale ein. Sofort rückte die Feuerwehr aus. «Alle zehn Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen», wie Polizeimediensprecher Kummer gegenüber BLICK bestätigt. Die gesamte Unterkunft sei total ausgebrannt.

Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kam. «Die Brandermittler sind nun vor Ort», sagt Kummer. (nbb)