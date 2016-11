Er tötete seine Eltern in Sarmenstorf AG :  Andreas S. (33) ist laut Gutachten schuldunfähig

Am Abend des 8. Juli 2015 wird das Ehepaar Ernst († 64) und Annemarie S.* († 60) in seinem Haus in Sarmenstorf AG tot aufgefunden. Die Leichen weisen Stichverletzungen auf – ein Tötungsdelikt!

Schnell fällt der Verdacht auf Andreas S.*, den gemeinsamen Sohn von Ernst und Annemarie. Andreas S. war an dem Abend zu seinen Eltern gefahren, wie spätere Ermittlungen zeigten.

Es kam zu einem Streit kam, der in einer handfesten Auseinandersetzung ausartete - schliesslich griff Andreas zu einem Klappmesser und stach insgesamt 35 Mal auf seine Eltern ein. Einen Tag später wird Andreas S. verhaftet – und gesteht.

Für die furchtbare Tat kann Andreas S. allerdings nicht bestraft werden. Ein psychatrisches Gutachten hat ergeben, dass der Mann an einer paranoiden Schizophrenie leidet und sich zum Tatzeitpunkt in einem wahnhaften Zustand befand.