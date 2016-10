Ladenbesitzer in Solothurn erschossen: «Sah dem Tod ins Auge»

Dieser Ladenbesitzer (38) sah in der Bahnhofunterführung Solothurn dem Tod ins Gesicht «Ich dachte, jetzt erschiesst er mich!»

SOLOTHURN - Es waren Szenen wie in einem Krimi. Gleich mehrere Tamilen hatten am Dienstagabend in der Bahnhofunterführung von Solothurn heftigen Streit. Am Ende lag einer (29) von Schüssen getroffen am Boden. Und der Täter (46) stand danach mit der Waffe plötzlich vor einen Ladenbesitzer (38). Dieser erzählt BLICK nun von seinem Horror.