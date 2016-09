Couvert-Schlamperei Solothurn: Witterswil ist Österreich der Schweiz

In Österreich wird nun schon zum zweiten Mal die Stichwahl zum Bundespräsidenten für ungültig erklärt. Grund dafür ist der mangelhafte Kleber an den Wahlkarten. «Das könnte bei uns nicht passieren», sagte Hans-Jörg Aerni diese Woche zu BLICK. Seine Firma Elco stellt die Wahl- und Abstimmungscouverts in der Schweiz her.

Recht hat er, denn bei uns funktioniert der Kleber an den Couverts einwandfrei. Dafür verschickte die Gemeinde Witterswil ihre Abstimmungscouverts doppelt. Zumindest teilweise.

Das sagt der Kanton

Wahlbetrug? Müssen die eidgenössischen Abstimmungen vom 25. September nun für ungültig erklärt und verschoben werden wie in Österreich?

Die kantonale Verwaltung des Kanton Solothurn beschwichtigt: Zu BLICK sagt eine Sprecherin, dass nur wenige vom Fehler betroffen seien. Rund zehn Personen haben sich aufgrund der doppelten Abstimmungsunterlagen bei der Gemeinde gemeldet.

Eine Liste soll Wahlbetrug verhindern

Ihre Nachnamen beginnen alle mit dem Buchstaben «M». Es seien wohl keine anderen Buchstaben betroffen. Trotzdem kontrollieren die Stimmenzähler auch alle Personen, deren Nachname mit den Buchstaben «L» und «N» anfangen.

Falls jemand trotzdem doppelt abstimmt, wird das zweite Couvert herausgefischt und für ungültig erklärt. Auch wenn man zuerst brieflich abstimmt und am Sonntag an der Urne noch ein zweites Mal abstimmen geht, ist die Gemeinde vorbereitet. Denn in einer Liste werden die Namen der Abstimmenden mit den eingeworfenen Couverts verglichen.

Der Drucker ist der Ursprung des Übels

Gemäss der Stellungnahme der Kantonsverwaltung Solothurn geht der Fehler auf ein Druckerproblem zurück. Dieser hätte Abstimmungsunterlagen doppelt gedruckt, ohne dass es aufgefallen ist.

Die Briefe wurden verschickt und der Fehler wurde erst entdeckt, als sich die verdutzten Bürger von Witterswil bei ihrer Gemeinde gemeldet haben. Diese hat daraufhin in einer Mitteilung die Bewohner gebeten, alle überflüssig verschickten Abstimmungscouverts zurückzusenden.