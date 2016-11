«Bürgernahe Arbeit» :  Oltner Polizei sorgt auf Segways für Ordnung

Die Kantonspolizei Solothurn will in Olten die lokale Sicherheit in den Quartieren verbessern. Deshalb liess sie zwei Polizisten auf Elektrorollern durch die Kleinstadt patrouillieren (BLICK berichtete). Zunächst in einer Testphase. Diese zwei Monate sind nun abgeschlossen.

Wie das «SRF» heute berichtet, haben die neuen Elektroroller den Test mit Erfolg bestanden. Die Bilanz sei «insgesamt positiv». Die Segways seien ein gutes Mittel zum Zweck der «bürgernahen und präventiven Polizeiarbeit». Die Vorteile für die Polizei: Die Beamten seien damit mobiler und würden von der Bevölkerung besser wahrgenommen. (stj)