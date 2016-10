Autolenker reissen mit 2,2 Promille Verkehrsinsel in Solothurn ab

Besonders viel intus hatte eine 51-jährige Frau, die in Gerlafingen Richtung Kriegstetten unterwegs war. Bei der Autobahneinfahrt kam sie rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Inselleuchtpfosten auf der Schutzinsel.

Danach prallte sie auch noch in ein Verkehrsschild. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Eine Alkoholmessung ergab gemäss Polizeiangaben vom Montag einen Wert von 2,2 Promille. Die Polizei nahm der Frau den Führerausweis ab.

Am selben Abend prallte ein 40-Jähriger mit seinem Auto in Olten in eine Ampel. Er war durch sein Mobiltelefon abgelenkt worden. Der Mann hatte zwar getrunken, doch der Atemtest ergab einen Wert von weniger als 0,5 Promille. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. (SDA)