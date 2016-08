Bei Verfolgungsjagd mit der Polizei :  Autofahrer prallt in Werbetafel

Ein 33-jähriger Lenker hat am frühen Sonntagmorgen versucht, in Dulliken SO eine Polizeipatrouille abzuschütteln. Dabei fuhrt er derart schnell, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Werbetafel prallte. Ein Betäubungsmitteltest fiel positiv aus.

Nach Angaben der Solothurner Kantonspolizei wollte eine Patrouille ein Auto um 6.30 Uhr zur Kontrolle anhalten. Der Autolenker ignorierte die Aufforderung und flüchtete mit übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Olten SO.

In einer Kreisverkehrsanlage kollidierte der 33-jährige Tunesier darauf mit einem Randleitpfosten und überholte mehrere korrekt fahrende Autos. Bei einer Kreuzung verlor er die Herrschaft über das Auto, kam von der Strasse ab und kollidierte mit einer elektrischen Werbetafel.

Eine Person, die als Beifahrer im Auto mitfuhr, konnte flüchten und laut Polizeiangaben noch nicht ermittelt werden. Der Lenker wurde zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn hat gegen ihn eine Untersuchung eröffnet. (sda)