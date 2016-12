Video aus Biberist SO :  Hier kracht ein Zug in einen Lieferwagen

Trotz Barrieren hat es heute auf einem Bahnübergang in Biberist SO gekracht. Ein BLS Regionalzug rammte am Nachmittag einen Lieferwagen.

Wie der Transporter auf die Gleise geraten war, ist laut einem Sprecher der Kantonspolizei Solothurn noch unklar.

Das Video eines Leserreporters zeigt, wie der Lieferwagen auf den Gleisen steht. Zwei Männer stehen hinter dem Fahrzeug und diskutieren gereizt. Dann kommt der Zug und rammt den Transporter.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie der Polizei-Sprecher sagt.

Laut BLS-Sprecherin Helene Soltermann musste der Regionalzug 50 Minuten warten, bis er weiterfahren konnte. (noo)