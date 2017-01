Ab durch den Zaun :  Dreifach-Crash auf der Überholspur

Dieses Überholmanöver ging in die Hosen: Um 8.30 Uhr fuhren ein Lastwagen und hinter ihm zwei Autos auf der Aargauerstrasse von Beromünster LU in Richtung Menziken AG. Das hinterste Fahrzeug setzte zum Überholen an.

Als es auf gleicher Höhe mit dem vor ihm fahrenden Auto befand, leitete auch dieses ein Überholmanöver ein – und krachte seitlich ins überholende Fahrzeug.

Beide Wagen kamen von der Strasse ab. Der Erstüberholende knickte eine Strassenlampe um und kam in einer abfallenden Böschung zum Stillstand, der andere Personenwagen durchbrach einen Zaun und landete in einer Wiese. Auch der Lastwagen wurde beim Unfall touchiert, schreibt die Kantonspolizei Luzern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken. (kra)