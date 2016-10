Aargauer Polizei schreckt Anwohner auf :  Mit dem Armee-Heli auf Einbrecher-Jagd

In der Aargauer Gemeinde Frick sorgte ein Super-Puma der Armee am letzten Freitag für nächtlichen Lärm. «Muss man sich Sorgen machen?», fragte eine Einwohnerin auf Facebook. Eine Antwort wusste zur Stunde niemand.

Erst am nächsten Morgen löste die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung das Rätsel: «Grossfahndung nach Einbruch.» Unbekannte seien in das Recycling-Center in Frick eingedrungen und – weil sie offenbar gestört worden seien – ohne Beute geflohen.

Einen Fahndungserfolg konnten die Beamten nicht aufweisen – trotz des Aufgebots des mit Nachtsichtgerät ausgestatteten Helikopters.

Verständnis für Klagen über Lärm

Kapo-Sprecher Bernhard Graser zeigt gegenüber der «Aargauer Zeitung» zwar Verständnis für Klagen über die nächtliche Lärmbelästigung. Doch der Einsatz war seiner Ansicht nach nicht unverhältnismässig. Schliesslich habe man es «bei Recycling-Centern erfahrungsgemäss mit bestens organisierten Profi-Einbrechern aus dem Ausland zu tun.»

Die Bevölkerung noch während des Einsatzes via Twitter oder Facebook über das Geschehen zu informieren, sei aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich gewesen. Graser: «Als kleinstes Polizeikorps im Verhältnis zur Wohnbevölkerung fehlen uns die Mittel, um ausserhalb von Grossereignissen einen solchen Service zu gewährleisten.» (noo)