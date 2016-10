10'000 Franken Sachschaden :  Nach Crash auf A1 auf dem Dach gelandet

Bei der Autobahnausfahrt Aarau-West prallten gestern Nachmittag zwei Autos zusammen. Wie die Kantonspolizei Aargau schreibt, verliess eine Autofahrerin (41) von der Fahrbahn Zürich her mit ihrem Toyota Aygo die Autobahn. Die Lenkerin mündete nach links in die Suhrentalstrasse ein, um in Richtung Schöftland zu fahren.

Dabei kollidierte sie mit einem Subaru Justy, dessen Fahrer (57) in Richtung Aarau unterwegs war. In der Folge überschlug sich der Subaru mehrfach und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Verletzt wurde beim Aufprall niemand. Der Schaden an den beiden Autos beträgt rund 10'000 Franken. (stj)