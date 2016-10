Mit seiner Mannschaft lockt er Touristen an :  Jogi Löw rettet das Tessin

Die Tessiner Hoteliers und Gastronomen reiben sich freudig die Hände. Die Geschäfte laufen wie geschmiert. Im Gegensatz zu anderen Tourismusregionen der Schweiz schauen die Tessiner auf einen erfreulichen August zurück. In Zahlen: Die Sonnenstube vermeldet 29'000 Übernachtungen (+9,2%) mehr als im Vorjahr. Seit Anfang Jahr legte das Tessin um 3,8 Prozent zu (BLICK berichtete).

Vor allem die Deutschen – neben Schweizern die wichtigste Gästegruppe – haben das Tessin wiederentdeckt. Seit Anfang 2016 ist die Zahl deutscher Gäste im Vergleich zur Vorjahresperiode um 11,6 Prozent gestiegen. Im August beträgt das Plus sogar satte 25,5 Prozent.

Hauptgrund für den Boom bei den nördlichen Nachbarn ist König Fussball. Die deutsche Fussballnationalmannschaft hat sich Ende Mai in Ascona auf die Euro vorbereitet – im noblen Fünfsterne­hotel Giardino.

«Die Jogi-Elf sorgte für viel Aufmerksamkeit in den deutschen Medien», sagt Tourismusdirektor Elia Frapolli (35) zu BLICK. Zudem hat die Sendung «ZDF-Fernsehgarten» des Zweiten Deutschen Fernsehens gleich drei Folgen aus dem Tessin gesendet – und so Hunderttausende Zuschauer erreicht.

«Diese mediale Präsenz und speziell auf deutsche Gäste ausgerichtete Werbekampagnen zahlen sich nun aus», sagt Frapolli.

Das Tessin ist auch der Nutzniesser von Terroranschlägen, etwa jenem in Nizza (F). «Die Gäste wollen südliche Destina­tionen mit mediterranem Klima, haben aber auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Da sind wir gut posi­tioniert», sagt Frapolli.

In den letzten Jahren habe man viel in die touristische Infra­struktur investiert. Einen weiteren Schub erhofft er sich vom neuen Gotthard-Basistunnel. «Es wäre aber falsch, sich darauf zu verlassen, dass die Touristen nur wegen des Tunnels in Scharen kommen», sagt Frapolli. «Wir müssen deshalb weiter am Ball bleiben.»