Schweizer Grenzwächtern sind am Autobahnübergang Basel-St. Louis zwei Schmuggler ins Netz gegangen: Die beiden Portugiesen wollten mit rund 75 Kilogramm Fleischwaren und 25 Liter Wein von Frankreich in die Schweiz einreisen.

Die Ware war am Sonntagabend bei der Kontrolle des Laderaums in einem Kleintransporter entdeckt worden, wie die Grenzwache am Dienstag mitteilte. Der Lenker hatte trotz vorgängiger Befragung eine grössere Menge an Wurst, Schinken und Wein nicht angemeldet.

Die Grenzwache hat gegen den Lenker mit Wohnsitz in der Schweiz ein Strafverfahren eröffnet. Zudem musste er vor Ort mehrere tausend Franken hinterlegen. Anschliessend konnten die beiden Männer mit der nun korrekt verzollten Ware in die Schweiz einreisen. (SDA)