Minus 30 Grad in La Brévine :  Die Schweiz schlottert!

Heute sollte man sich warm anziehen: Es ist bitterkalt! Eingeflossene arktische Kaltluft hat uns in den frühen Morgenstunden die bislang tiefsten Temperaturen des Winters gebracht.

Nach Angaben von Meteonews ist der Spitzenreiter in den tieferen Lagen Welschenrohr SO mit minus 18,4 Grad, gefolgt von Courtelary BE mit minus 16,4 Grad und Bern-Belpmoos mit minus 16 Grad.

In den höheren Lagen schwingt einmal mehr das als «Sibirien der Schweiz» bekannte La Brévine (NE) obenaus. Das Thermometer zeigte dort um 7 Uhr minus 29,9 Grad an. Ähnlich kalt war es auf dem Corvatsch GR mit minus 26,9 Grad.

Und: Nach einer teils klaren Nacht dürfte es morgen früh vielerorts sogar noch etwas kälter werden, schreibt Meteonews. Ab Sonntag steigen die Temperaturen dann wieder leicht an. (bau)