Mini-Skigebiete und Idiotenhügel im Hoch :  Alles fährt Ski – auch im Flachland

Ob auf dem Hügel bei Olten SO oder im Thurgauer Hinterland: Es wimmelt plötzlich von kleinen Skiliften im Schweizer Unterland. Diese freuen sich in diesen Tagen über regen Zulauf.

Deren ganze Hoffnung liegt in der Grosszügigkeit Frau Holles: Spontan wird die Saison jeweils eingeläutet und ebenso spontan wieder beendet. «Letztes Jahr hatten wir einen halben Tag offen», sagt Martin Rubitschung (45), Präsident des Skiliftvereins Gsahl in Hauenstein-Ifenthal SO, unweit von Olten. Dieses Jahr läufts schon jetzt besser: Gestern war auf rund 700 Metern über Meer Saisoneröffnung und «der Andrang riesig».

«Sensationeller Saisonstart»

Auch Paul Koller, Pistenchef in Oberwangen TG auf 627 Metern ist begeistert: «Es war ein sensationeller Saisonstart.» Die Leute seien von überallher ins Thurgauer Hinterland gepilgert. «Wir hatten sogar zu wenige Parkplätze für all die Besucher!»

«Wir hatten gestern sehr viele Leute – wie noch nie zuvor», sagt auch René Arnet vom Skilift Asp auf rund 600 Metern.

Erfolgsrezept: Nah und preisgünstig

«Im Gegensatz zu grossen Skigebieten sind unsere Billette nicht so teuer, und die Leute müssen nicht so weit fahren», sagt Rubitschung. Für Familien perfekte Konditionen: Die Pisten im Unterland sind ideal, um zu üben oder sich auch nur für einzelne Stunden im Schnee zu vergnügen. «Nicht mondän und nicht olympisch, aber für Familien das Richtige», wirbt Densbüren AG.

Die kleinen Betriebe werden meist von einem Verein, der Gemeinde oder privaten Gemeinschaften unterhalten. Kooperationen mit grossen Skigebieten und Gönnerschaften sorgen für das Überleben der Mini-Skigebiete. So wird Oberwangen auch als Klein-Arosa bezeichnet – benannt nach dem grossen Götti Arosa GR.

Die Prognosen sind verheissungsvoll

Zumindest in den nächsten Tagen hält das Saisonglück der kleinen Skigebiete an: Während sich entlang der Alpen die Lawinengefahr durch den neuen Schnee verschärfte, freuen sich die kleinen Gebiete um die Ecke über die kalten Temperaturen. Denn laut Meteonews soll sich Väterchen Frost für längere Zeit bei uns einquartieren. Sprich: Diese Woche könnte die kälteste des Jahres werden.