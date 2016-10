Millionärssohn fühlt sich bei schweren Jungs pudelwohl :  Ferrari-Abfackler Nidal (20) will auch Rocker werden

Der St. Galler Millionärssohn Nidal B.* (20) machte 2014 internationale Schlagzeilen. Der heute 20-Jährige liess seinen Ferrari 458 Italia (Neuwert ca. 300'000 Franken) vor einem bayrischen Puff abfackeln. Weil er sich mit dem Versicherungsgeld lieber das neue Modell kaufen wollte. Und ihm Papi dafür keine Geld gab. Der bitter enttäuschte Vater Peter B. (85) sagte damals zu BLICK: «Er ist ein Nichtsnutz. Vielleicht würde ihm das Gefängnis guttun.»

Der Ferrari-Abfackler musste nicht ins Gefängnis, kam mit Bewährungsstrafe und Geldbusse davon. Nidal fühlt sich unter schweren Jungs aber offenbar trotzdem pudelwohl. Im Internet veröffentlicht er regelmässig Bilder von sich in Rocker-Kutte.

Auf Du und Du mit harten Rockern

Mit bösem Blick lugt der Millionärssohn in die Kamera. Lässt sich mit dem «härtesten Rocker Zürichs», dem Zürcher Hells Angel Björn E.* (32) in martialischer Pose abfotografieren. «Mit Freunden in Zürich», schreibt er dazu. Auf einem anderen Bild ist Nidal mit Kutte und maximal angespanntem Bizeps an einem Rocker-Event. Bezeichnet die schweren Jungs als «Brüder».

Dem Kanal mit Namen «luxurylifestyle» kann man auch entnehmen: Das Verhältnis zwischen dem jungen Multimillionär und den Strafverfolgungsbehörden hat sich seit der Verurteilung nicht normalisiert. «Fuck the Police», textet er zu einem Bild eines Polizeiautos, dem er und seine Kumpels ein Verkehrshütchen aufs Dach gestellt haben. Nidal B. stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Laut seinem neusten Bild fährt er gerade mit einem Lamborghini durch Monaco.