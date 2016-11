Metalldiebe klauen 4,5 Tonnen Nickel «Das Kupfer war ihnen zu billig»

EMMENBRÜCKE LU - Metalldiebe brachen am Wochenende in eine Giesserei in Emmenbrücke LU ein. Sie machten fette Beute: Unbemerkt stahlen die Täter 4,5 Tonnen Nickel im Wert von 55000 Franken.