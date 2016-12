Messerattacke gegen «Dead End»-Türsteher (†32) :  Verdächtiger in Genf verhaftet

Nach dem gewaltsamen Tod eines 32-jährigen Mannes bei einem Nachtclub beim Berner Henkerbrünnli hat die Polizei in Genf einen tatverdächtigen Somalier gefasst. Der 33-Jährige wurde an den Kanton Bern überstellt und ist in Haft, wie die Berner Behörden am Freitag mitteilten.

Weitere Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang und zum Tatwerkzeug, sind im Gang, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten.

Der getötete 32-jährige Schweizer gehörte zum Mitarbeiter-Team eines Berner Nachtclubs «Dead End» bei der Notschlafstelle an der Neubrückstrasse.

Der Nachtclub-Chef Mario Stegmann berichtete bereits am Donnerstag, dass es sich beim mutmasslichen Täter um einen notorischen «Lämpenbruder» gehandelt habe (BLICK berichtete). (fss/sda)