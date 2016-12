Messerangriff Ein Toter und drei Verletzte mit Schnittwunden im Wallis

BERN - BE - Einen Toten und zwei Verletzte hat die Polizei in Bramois/Brämis im Kanton Wallis am Weihnachtstag gefunden. Zuvor, gegen 9 Uhr vormittags, hatte sich eine etwa 70 Jahre alte Frau mit Schnittverletzungen im Spital von Sitten gemeldet.