Der Feueralarm ging gegen 22.10 Uhr ein, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung im ersten Stock im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und die Hausbewohner in Sicherheit bringen.



Einige der 24 evakuierten Bewohner erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Besitzerin der betroffenen Wohnung hatte versucht, die Flammen mit einer Löschdecke zu ersticken und verbrannte sich dabei leicht an der Hand und im Gesicht. Bis auf drei Familien konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.



Gemäss ersten Erkenntnissen ging der Brand von einer Kerze auf dem Weihnachtsbaum aus. Das Feuer richtete grossen Sachschaden an. Die Polizei weist darauf hin, dass Adventskränze und Weihnachtsbäume nun jeden Tag trockener werden und sehr schnell in Brand geraten können. (voi)